Rievocazioni e divertimento alla Rocca

Aria di rievocazione a Serravalle Pistoiese per la dodicesima edizione della manifestazione storica "Assedio alla Rocca". Sotto la direzione artistica di Alessio Dolfi e Simone Antonetti (nella foto), anche ideatore della manifestazione, tutto è pronto per il primo appuntamento in programma per le 17 di venerdì 6 settembre con la conferenza del dottor Lo Conte proprio sulla storia degli fatti accaduti nel 1302 che portarono il borgo in mano dei lucchesi, seguirà "Serravalle e Parte Guelfa" a cura del professor Marco Crisci. Alle 19.15, su prenotazione, il banchetto medievale. E poi giocoleria, intrattenimento, lo spettacolo di fuoco de "I Gladiatori del Medioevo" e il concerto musicale di Apua Folk Band. Sabato 7, in contemporanea alla caccia al tesoro in programma per le 16, la presentazione del libro di Eugenio Giani. Dopo alcuni momenti di spettacoli a tema alle 18.30 la "Battaglia, primo atto: inizia l’assedio" che proseguirà con il secondo atto "l’incendio del castello" alle 22.30. Domenica 8, fin dalla mattina, tanti eventi anche per i più piccoli e visite guidate, e dopo il torneo di Scherma Medievale, l’ultimo atto della battaglia: "Serravalle è perduta".

Gabriele Acerboni