Rievocazione storica, prima data: si comincia col Palio dei Mercenari

Il 13 febbraio si è tenuto il primo tavolo fra Comune e Pro Loco, che ha poi portato alla definizione di una convenzione, così il progetto "Serravalle Medievale" per il 2024, può partire: le date delle principali manifestazioni estive che si svolgeranno come di consueto sul territorio sono già state individuate. Il primo evento, in ordine cronologico, sarà il "Palio dei Mercenari", fissato per il prossimo 17 agosto: arcieri provenienti da tutta la Toscana si sfideranno in due fasi, la prima nelle piazzole, la seconda su bersagli fissi. La classifica finale decreterà i quattro vincitori che verranno assegnati poi ai rioni in vista del giorno successivo, quando partirà il "Palio dei Rioni" e Serravalle, Ponte di Serravalle, Castellina e Masotti si sfideranno per il "cencio". Il pubblico verrà intrattenuto anche con spettacoli di fuoco, sbandieratori e tamburini.

Il 19 agosto si svolgerà poi il corteggio storico per San Lodovico, un evento che dall’inizio del Rinascimento fa parte della tradizione serravallina. Decine di figuranti in abiti storici sfileranno come di consueto per le vie del paese riportando uno spaccato di vita medievale lungo il borgo. Saranno accompagnati da tamburini e sbandieratori provenienti da varie parti della provincia. A questa processione (seguita dal tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio), parteciperanno anche il Corpo Musicale Giuseppe Verdi, Parte Guelfa, la parrocchia e le autorità locali. E c’è poi l’Assedio alla Rocca, che in termini organizzativi rappresenta la rassegna più articolata. La novità è rappresentata quest’anno da un concorso fotografico intitolato "L’Attimo d’Assedio": una giuria sceglierà la miglior fotografia scattata da visitatori o partecipanti durante la manifestazione e, che apparirà sulla locandina dell’evento per il 2025. Verrà rievocata anche la battaglia del 1302 divisa in due atti, con più di 70 uomini armati e macchine d’assedio e tanto altro. Il programma, che deve essere ancora completamente definito, prevederà anche spettacoli di giocoleria e falconeria, concerti di musica medievale, conferenze sul Medioevo, laboratori didattici e stand di ogni tipo.

G.F.