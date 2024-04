Riecco l’enduro in città. Invasione di appassionati

Pistoia ospiterà la seconda tappa del "Toscano Enduro Series 2024", dopo la prima svoltasi il mese scorso marzo a Piombino. E decine e decine di amanti delle due ruote, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, sono pronti a sfidarsi per le strade e i sentieri della città e della provincia.

Un appuntamento organizzato dalla società "Young Riderz Pistoia", iniziato ieri con le operazioni preliminari di allestimento e di verifica del tracciato e dei concorrenti. E che prenderà il via ufficialmente alle 8 di stamani con la partenza del primo concorrente in gara, da Piazza Oplà: i partecipanti si daranno battaglia nelle varie categorie agonistiche, sino al primo pomeriggio.

Occhio quindi alle modifiche temporanee alla viabilità già decretate dal Comune, per consentire il passaggio in sicurezza degli sfidanti: dalle 8.30 alle 16, in via Casone di Piteccio (nel tratto compreso tra i civici 5 e 6) saranno vietati il transito (ad esclusione dei veicoli utilizzati per la manifestazione e per il soccorso) e la sosta con rimozione forzata.

Inoltre saranno adottate particolari discipline temporanee di circolazione al momento ritenute necessarie, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti e degli utenti della strada, controllato da personale addetto all’evento. Per la città si tratta di una conferma: anche nel 2023 la "carovana" del Toscana Enduro scelse Pistoia e a trionfare nella categoria "regina" fu Tommaso Francardo dell’Abetone Gravity Team. Diversi enduristi abetonesi si sono peraltro piazzati nella "top ten" della prima gara di questa edizione e saranno determinati a mantenere il primato.

Anche perché Abetone ospiterà come di consueto una delle tappe estive della rassegna sportiva. Una particolarmente prestigiosa, visto che il 27 e il 28 luglio prossimi la Montagna sarà teatro della sfida conclusiva dell’Italian Enduro Series.

La carica motivazionale non dovrebbe insomma mancare: l’area pistoiese sta confermandosi al vertice, in termini di enduro. Con tutti i potenziali vantaggi economici e promozionali per il territorio, da sfruttare soprattutto in campo extra-sportivo.

Giovanni Fiorentino