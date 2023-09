Ricami Festival La prima edizione La natura che unisce arte e musica

Musica, teatro, installazioni, nella natura con la natura: è il Ricami Festival. Un filo rosso che unisce arte, natura e persone in un contesto puro come quello dell’azienda agricola della Foresta del Teso di Maresca. Il festival Ricami, in programma domani e domenica, è alla sua prima edizione ufficiale, ma con alle spalle già una serie di eventi informali organizzati negli ultimi due anni tra Pistoia, Firenze e dintorni attirando persone da tutta Italia. L’intento è riunire nella bellissima cornice della montagna pistoiese un pubblico che potrà vivere per due giorni condividendo un tempo ed uno spazio il cui valore naturalistico sarà impreziosito da piccole realtà di arte e artigianato, una proposta gastronomica legata al territorio e soprattutto da una proposta artistica che spazia dalla musica al teatro-performance, passando per installazioni che si integreranno in modo originale ed eco-sostenibile con il contesto del festival. "Siamo partiti dall’idea del ricamo come impreziosimento di un oggetto preesistente per poi concentrarci sul particolare del filo - spiega Iacopo Sichi, uno degli organizzatori -. Ci è subito sembrato che quest’immagine potesse guidarci nell’ideazione del festival e dei suoi contenuti. Un filo come qualcosa che unisce: persone, arte e luoghi in cui queste vivono. Al festival troverete tanti fili, alcuni già tesi e molti a cui darete un senso con la vostra immaginazione. E ovviamente tanta musica - da ascoltare e da ballare - esposizioni di artigianato, mostre fotografiche e tanto buon cibo. Svolgendosi all’interno di un’azienda agricola di Fabio Bizzarri, da anni specializzata in coltivazione di more, mirtilli e lamponi, ha la fortuna di poter offrire ai suoi ospiti piatti a base di prodotti locali".

Il festival, patrocinato dal Comune di San Marcello Piteglio e con la collaborazione della proloco di Maresca, è a ingresso libero e ha come soggetto proponente l’associazione ToGroove Pistoia, che da anni si occupa di organizzare eventi culturali all’insegna dell’inclusione sociale sul territorio pistoiese. L’azienda agricola Foresta del Teso oltre a impreziosire l’evento con una proposta culinaria locale, metterà a disposizione i suoi ampi spazi per il campeggio nella notte di sabato. Domenica mattina, dopo un concerto acustico al risveglio, è prevista anche una sessione di terapia forestale curata sempre da Fabio Bizzarri per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio circostante. Navette gratuite dai parcheggia Maresca. Il programma sui social di Ricami Festival.

Gabriele Acerboni