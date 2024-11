Riaperto il cantiere sotto il ponte

E’ stato riaperto il cantiere per il viadotto di Maresca. Questa volta a essere interessata è la parte sottostante, dopo che il piano viario aveva subito chiusure totali, o parziali, per sei anni. La speranza è, ovviamente, che questa volta vada meglio. L’appalto, per un importo di 492.813,16 euro, è stato aggiudicato alla Nordica Costruzioni di Caserta. Si tratta di lavori di "messa in sicurezza del viadotto sul torrente Maresca in Comune di San Marcello Piteglio – Sp 18 Lizzanese km 1+800 – II stralcio", come recita il cartello posto all’ingresso del cantiere. In pratica le maestranze all’opera stanno rimuovendo le parti superficiali ammalorate, togliendo lo strato di cemento che ricopre i ferri dell’armatura, visibilmente arrugginiti. Una volta che saranno in vista, verranno trattati con le apposite procedure, prima di ripristinare lo stato precedente. L’operazione prevede anche il sollevamento delle travi su cui poggia il piano viario recentemente restituito al traffico veicolare. In questa fase della lavorazione non è prevista l’interruzione della viabilità, salvo alcuni periodi in cui verranno fatte lavorazioni che lo richiedano, ma non sembra che siano imminenti. La durata dei lavori, formalmente iniziati il giorno 11 novembre, si stima possa essere da quattro a sei mesi, ma gli sviluppi della situazione metereologica avranno sicuramente una importante influenza. Anche se la stagione permette ancora di lavorare, l’inverno è alle porte. È pur vero che la quasi totalità dei lavori verranno svolti sotto il ponte, quindi pioggia e neve non dovrebbero comportare troppi problemi. I lavori sono iniziati, ora non resta che attendere.

Andrea Nannini