Restaurato un vagone della Fap. Un omaggio alla storia del paese

L’attesa è stata lunga ma, alla fine, la pazienza è stata premiata, così un vagone della ferrovia Fap torna a far mostra di sé, su quello che era il percorso della gloriosa infrastruttura che servì la Montagna pistoiese dal 1926, quando venne inaugurata, fino al 1965, anno della sua dismissione, sulla quale ancora c’è chi si interroga. Ad acquistare le due carrozze adibite al trasporto merci fu l’amministrazione guidata da Carla Strufaldi ma, quella seguente, guidata da Silvia Cormio archiviò il progetto e le carrozze rimasero sul piazzale della zona artigianale del Cassero.

"Un "treno sui binari" – scrive in una sua nota il vicesindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini - torna a vivere sulla vecchia ferrovia FAP. Per scelta dell’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, un vagone merci, perfettamente restaurato, è stato collocato lungo il tracciato ferroviario a Limestre, diventando un simbolo della storia della nostra ferrovia e un caloroso "benvenuto" per chi si accinge a percorrere il cammino Fap o si avvicina al nostro capoluogo. Il restauro del vagone è stato curato dall’azienda Filoni Srl su incarico del Comune di San Marcello Piteglio. Successivamente, grazie al lavoro meticoloso degli operai comunali, il mezzo è stato posizionato sui binari del vecchio tracciato, nel rispetto della sua collocazione storica.

L’esemplare restaurato è un vagone merci costruito nel 1921 presso le Officine di Casaralta, analogo a quelli che hanno operato lungo la linea FAP dal 1926 al 1965. La collocazione del vagone a Limestre, all’inizio dell’attuale percorso FAP, assume un valore simbolico: omaggio alla storia del nostro territorio, ma testimonia anche la volontà di conservarne e valorizzarne il patrimonio".

Andrea Nannini