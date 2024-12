"Remember Panda", dedicato a Marione

Il fine settimana? Al palazzetto a veder la Kleenex, le vasche in centro e poi tutti al Panda. Dove ci si divertiva davvero e ci si conosceva un po’ tutti. E dove, dietro il banco della consolle c’era lui, il mitico Marione. Momento di grande nostalgia e tenerezza per quei ruggenti anni Ottanta Novanta che furono e di cui ogni pistoiese non può non conservar memoria, è quello proposto dal Santomato Live che per la prima volta lancia l’evento ufficiale, "Remember Panda". L’appuntamento è tra quelli di punta proposti per questa settimana dalla direzione artistica firmata da Tony De Angelis e si tiene sabato 14 dicembre secondo il classico format (cena e poi musica) che contraddistingue gli eventi del circolo. Il "Remember Panda" di sabato è un evento autorizzato da Giuliano e Luciano Niccoli, i proprietari della mitica Discoteca Panda, quella della Verginina, che ha fatto ballare e divertire tante generazioni e che ha segnato un periodo che non esageriamo a definire storico per la vita notturna pistoiese conosciuta in tutta la Toscana, per tanti anni punto di riferimento per un vasto pubblico. La serata è dedicata a Marione, al secolo Mario Menicacci, noto speaker di Radio Pistoia 947 e dj della Discoteca Panda, scomparso prematuramente trentadue anni fa. La serata ripercorrerà tutti i momenti musicali più belli degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, anni d’oro della discoteca pistoiese, un evento che Tony De Angelis teneva molto ad avere nella programmazione per il legame con la discoteca e la proprietà, ma soprattutto per l’amicizia fraterna che aveva con Marione. Ma la settimana al Santomato inizia ancora prima di sabato, nel pieno svolgimento della sua quindicesima stagione.

Stasera torna l’appuntamento mensile con la Jam session a tema dedicata questo giovedì alle più grandi voci femminili del rock. La Jam è aperta a tutti i musicisti e ovviamente al pubblico. Domani, venerdì 13 dicembre, una novità che farà certamente piacere ai nostalgici: arriva "883 Show", il primo format live dedicato agli 883 che parte proprio dal Santomato Live, con i grandi successi degli 883. Il gruppo è tornato a far parlare di sé soprattutto dopo la serie di Netflix che in una manciata di episodi ha raccontato la storia di un successo travolgente. A riportare sul palco tutti i successi saranno gli 883 Mania, band toscana con doversi sold out alle spalle.

Ci sarà anche il dj set che farà riascoltare al pubblico i successi degli anni Novanta e Duemila, con effetti speciali e molto altro Ogni evento della settimana è anticipato da una ricca cena a buffet. L’organizzazione consiglia sempre di prenotare, cena e serate, o solo serata ,ai numeri sempre attivi 0573.760747, 333.4657051 o 338.1301004. La cena inizia alle 20, i live sul palco intorno alle 22. Il "Santomato" si tiene nei locali del circolo Arci di Santomato che si trova in via Montalese 25/A. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui social del Santomato (Facebook e Instagram) e su www.santomatolive.it

l.m.