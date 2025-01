Regione premia i due alpinisti . Bruschi e Tomè

PISTOIAUna grande passione per l’alpinismo, nata quando erano ancora adolescenti, e che li sta portando a condurre imprese di spessore a livello nazionale e non solo. Una coppia, quella composta dal serravallino Francesco Bruschi e dal fiorentino Francesco Tomè, insignita di un importante riconoscimento da parte del Consiglio Regionale della Toscana, per mano del presidente Antonio Mazzeo. Con lui i membri dell’ufficio di presidenza Diego Petrucci e Federica Fratoni (che ha promosso l’iniziativa), i consiglieri Cristina Giachi e Luciana Bartolini con la presenza, a Firenze, anche del sindaco di Serravalle Piero Lunardi e dell’assessore Maurizio Bruschi. Ai due ragazzi una targa e due bandiere della Regione Toscana da poter issare sulle cime più alte che vorranno scalare nell’immediato futuro, dopo aver esplorato tutte le alpi Apuane e il Monte Bianco come dimostrato anche da due documentari realizzati in proprio, visto che Tomè è anche un videomaker. "Per noi – afferma Bruschi – è un ritornare alle origini con due progetti che abbiamo portato a termine nel 2020 e nel 2021, speriamo quest’anno di ricominciare e ritornare sulle montagne"."Per noi la cosa più bella è stare a contatto con la natura, perché prima di essere degli atleti e degli alpinisti, siamo due sognatori innamorati della montagna". Il messaggio che questi due amici lanciano è davvero significativo per tutti i loro coetanei: solo rispettando, e conoscendo così a fondo la natura, poi la si può capire. "In questi anni l’Assemblea legislativa toscana si è contraddistinta per iniziative legate ai giovani, rivolte alla sostenibilità – afferma la consigliera Federica Fratoni – e la condivisione di questa loro esperienza mi è sembrato un messaggio molto forte. Sicuramente verso i loro coetanei che possono fare esperienze analoghe, vivendo gli scenari meravigliosi che la Toscana offre. Ma anche un messaggio per tutti, ovvero vivere la natura e preservarla come una casa comune".