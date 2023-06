Recruiting day alla Fro Fitness Nuova sede, pronte 20 assunzioni

Fró Fitness assume 20 persone con l’apertura della sua seconda palestra. Il recruiting day si terrà domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 10 presso la nuova sede Fró Fitness sul Viale Adua al numero 72. Una giornata dedicata a mettere in contatto la palestra con i possibili collaboratori è l’iniziativa lanciata dal titolare, Alessio Gherardeschi, per i venti posti di lavoro che offre nella sua seconda sede: i ruoli ricercati sono Istruttori Fitness, Istruttori Corsi, Receptionist e Consulenti sportivi. L’esperienza positiva della prima sede di Fró è il motivo per il quale Gherardeschi decide di replicare, crescere ed aprirne una seconda, con spazi più ampi così da poter accontentare più persone, mantenendo il servizio. L’Inaugurazione si terrà lunedì 26 giugno dalle ore 17. "Chi non è ancora iscritto avrà in regalo un mese gratuito in cui poter frequentare la palestra – annuncia Gherardeschi –. L’opportunità di creare nuovi posti di lavoro in questo settore in evoluzione è per me un traguardo molto importante in questo periodo. Ma sicuramente anche tanta attenzione verso il cliente che non sarà solo un tesserato ma l’intenzione è di farlo sentire come a casa ed avrà sempre vicinanza con gli istruttori e con lo staff per qualsiasi servizio".