Record di visualizzazioni. E contatti da tutto il mondo

Oltre ventimila visualizzazioni, su scala mondiale, della prima diretta streaming su Facebook, della storica "Coppa Dino Diddi", gara internazionale di ciclismo allievi, 75° edizione. La diretta era condotta da un bravissimo Daniel Guidi, anche presentatore-animatore delle premiazioni con la bella rivelazione Eleonora Tosca, che ha contribuito all’introduzione di questa novità. L’analisi del Gs Diddi registra grande soddisfazione per i contatti ottenuti attraverso i canali social per la gara del 3 settembre scorso, con contatti da Vietnam, India, Bangladesh, Indonesia, Brasile, Pakistan, Francia, Stati Uniti e Messico mentre in Italia le regioni più collegate sono state Toscana, Sicilia, Lombardia, Lazio. Interessanti i dati percentuali delle fasce di età collegate: dai 18 ai 25 anni il 5%; dai 25 ai 34 il 13%, dai 35 ai 44 il 15%, dai 45 ai 54 il 19%, dai 55 ai 64 il 14%, oltre il 9% per le altre fasce. "Questo significa – rilevano dal Gs Diddi – che ci hanno seguito appassionati di ciclismo di tutte le età".

Con grande soddisfazione, il Gs Dino Diddi, traccia un positivo bilancio della manifestazione definendola: "Straordinario successo internazionale". A nome del Gs Diddi, le parole del presidente Claudio Taffini: "Abbiamo assistito alla più straordinaria edizione di sempre. Un bellissimo risultato ottenuto grazie a un magnifico lavoro di squadra che ha visto partecipi i dirigenti della nostra società, le istituzioni locali, in primis il comune di Agliana, la federazione ciclistica regionale con in testa i comitati di Pistoia e Prato, i soggetti che ci hanno aiutato con patrocinio e sostegno finanziario, tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato una mano per la riuscita della gara sul piano della comunicazione, della sicurezza, della logistica: almeno 400 soggetti, tra pubblici e privati, a ciascuno dei quali va un grandissimo grazie. E grazie soprattutto ai veri protagonisti di questo memorabile evento, i 200 atleti che dall’Italia e dall’estero hanno preso il via in gara e i loro dirigenti accompagnatori e staff tecnici". Con un record d’iscritti: 230. I numeri, uniti alle difficoltà del percorso, confermano che la ‘Coppa Diddi’ rappresenta il meglio del ciclismo allievi a livello nazionale e con la partecipazione di 6 campioni tra italiani, sloveni e lussemburghesi. "Siamo orgogliosi – conclude Taffini – di aver organizzato uno standard di sicurezza elevatissimo per gli atleti, con misure di protezione nei tratti più pericolosi mai adottate prima, con numerose scorte tecniche. Un pubblico mai così numeroso, specie in salita. Tutta la comunità di Agliana deve essere orgogliosa di questo evento, come lo siamo noi della società".

Piera Salvi