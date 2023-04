Recinzione e nuova tettoia: finiti i lavori di messa in sicurezza all’asilo

Terminati i lavori per la messa in sicurezza della recinzione perimetrale del giardino dell’asilo nido comunale "Il bosco dei Folletti" di via Larga nella frazione quarratina di Casini. Per i piccoli frequentatori del nido è adesso rimesso a nuovo con queste migliorie lo spazio esterno dove giocare all’aperto nei prossimi mesi. La recinzione precedente era infatti logora e ormai usurata e necessitava di manutenzione. L’intervento per la ricostruzione e la messa in sicurezza sono state eseguite nei giorni scorsi da una ditta incaricata dal Comune di Quarrata. Sono stati completamente smantellati i circa 90 metri lineari della recinzione già che è poi stata sostituita con una nuova rete metallica plastificata e con il telo ombreggiante. E’ stata messa in opera anche una tavola alla base della recinzione la cui funzione, oltre che a tenere stabile il telo ombreggiante, è anche quella di proteggere la rete plastificata durante le operazioni di falciatura del manto erboso interno al giardino.

"La ditta che è stata incaricata dell’intervento ha lavorato in tempi strettissimi lavorando nel minor tempo possibile – ha assicurato il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti - Durante i primi mesi al nido le uscite in giardino costituiscono per i bambini non solo occasioni per giocare all’aperto con i giochi prestrutturati presenti, ma anche e soprattutto opportunità di scoperta, ricerca, esplorazione e conoscenza – ha aggiunto il sindaco - per questo motivo come amministrazione comunale teniamo particolarmente al mantenimento e al decoro degli spazi esterni fruibili dai nostri bambini". Il Comune di Quarrata per i servizi alla prima infanzia gestisce tre asili nido aperti dal mese di settembre fino alla fine di giugno. Oltre al Bosco dei Folletti per bambini dai dodici ai trentasei mesi, ci sono sul territorio comunale "Il Calicanto" e "Il Girotondo" per bambini da 3 a 36 mesi.

