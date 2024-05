Rapporto fra scuola e questioni di genere

Questioni di genere e scuola. Su questo binomio, venerdì prossimo alle 18, si terrà un incontro al Circolo Arci Porta al Borgo promosso da Cobas Pistoia, Non Una di Meno Pistoia e in collaborazione con il consiglio direttivo dello stesso circolo. L’evento dal titolo: "Questione di genere, come sta la scuola?", si pone come obiettivo – spiega una nota – quello di creare un momento di riflessione e di scambio tra alcuni dei soggetti che animano quotidianamente la scuola: personale docente e studenti.

A dialogare ci saranno infatti studenti del nodo pistoiese di Nudm, Gabriele Vitello e Federica Albano del Movimento di cooperazione educativa e Teresa Rossano dei Cobas scuola di Bologna.

"La società in cui viviamo è fortemente segnata – spiegano gli organizzatori – da una condizione di disparità di genere che si riflette sulla possibilità di una realizzazione personale e sul nostro immaginario. Questa condizione ovviamente ha delle ripercussioni su tutti i contesti del vivere, anche sulla scuola, infatti le dinamiche di potere e le discriminazioni sessiste al suo interno sono le stesse che viviamo ovunque. Quante volte a scuola abbiamo sentito battute sessiste e non abbiamo saputo come comportarci? Possiamo dire oggi che le docenti donne e uomini siano percepiti allo stesso modo e con la stessa autorevolezza? Possiamo dire ad oggi che la scuola rappresenta un luogo “sicuro”, comprensivo, che accoglie le differenze e ne fa tesoro?". Sono alcuni degli interrogativi sul tavolo.