Le minacce e la rapina sventata. Così il bandito è stato arrestato. Le cassiere già tornate al lavoro

Agliana (Pistoia), 5 novembre 2024 – Si sono recate al lavoro come se niente fosse accaduto, le due cassiere che venerdì mattina hanno sventato una tentata rapina al supermercato In’s di Agliana. La paura per loro è stata grande ma anche il coraggio. Con grande lucidità le due dipendenti, in pochi attimi, sono riuscite a far desistere il rapinatore, che si è dato alla fuga. Non solo, una delle due donne è corsa fuori, ha fotografato l’auto sulla quale l’uomo si è allontanato e ha chiamando il 112.

L’immediato intervento dei carabinieri, la foto scattata e le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio hanno consentito a militari dell’Arma di arrestare poco dopo il malintenzionato. Da quanto abbiamo appreso le due dipendenti si sono trovate per la prima volta a vivere l’esperienza di una tentata rapina ma hanno reagito in modo encomiabile: non si sono lasciate intimidire, anzi hanno agito con coraggio e grande capacità di autocontrollo. Il giorno successivo si sono recate regolarmente al lavoro.

Il fatto è avvenuto venerdì 1 novembre, verso le dieci del mattino al supermercato In’s di via Salcetana, edificio che si trova tra via Salcetana e la Statale 719, più conosciuta come Superstrada Pistoia-Prato. La donna che in quel momento si trovava alla cassa si è sentita improvvisamente qualcosa puntato contro il torace (erano un grosso paio di forbici) e una voce maschile dietro di lei che le stava intimando di aprire la cassa: un uomo con un cappuccio in testa. La cassiera si è rifiutata di aprire la cassa e ha iniziato a urlare per attirale l’attenzione ma anche dicendo al rapinatore che nel negozio ci sono le telecamere. In quel momento c’erano clienti nel supermercato ma non alla cassa. Le urla della cassiera hanno attirato l’attenzione di una collega che ha subito intuito che stava accadendo qualcosa di grave.

Quando la collega è arrivata davanti alla cassa il rapinatore si è dato alla fuga, ma la giovane l’ha rincorso ed ha avuto la prontezza di fotografare l’auto scura sulla quale l’uomo era salito allontanandosi. L’immediato allarme ai carabinieri che sono giunti subito sul posto, la foto dell’auto e le telecamere di sicurezza del negozio hanno messo i carabinieri sulle tracce del malvivente, un giovane straniero, che è stato fermato poco dopo in una strada di Agliana, portato in caserma e arrestato.

p.s.