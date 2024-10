Rally Città di Pistoia a Gasperetti e Ferrari. La Montagna in festa per il "tris" di allori

Vittoria, al 45° Rally Città di Pistoia, per Federico Gasperetti e Federico Ferrari (Citroen C3 Rally2), per quello che è il tris di allori per l’equipaggio della montagna pistoiese, dopo i successi ottenuti nel 2006 e 2016. L’ultimo atto della Coppa Rally di zona 5, oltre che ultima sfida del Campionato Aci Pistoia “Memoria Misseri”, ha vissuto due giornate di sfide intense ed avvincenti. Per le prime quattro prove la classifica era stata in mano con una certa sicurezza all’altro pistoiese Thomas Paperini, fresco vincitore anche della GR Yaris Rally Cup, per poi regalare il colpo di scena durante la quinta “crono“, il primo dei due passaggi sulla prova speciale “Avaglio”, quando il leader, tornato a far coppia con Simone Fruini, è incappato in un’uscita di strada. A quel punto Gasperetti ha preso in consegna il testimone gestendo una situazione delicata, quando alle sue spalle c’era fermento, confidando nella sua grande esperienza.

Sotto la bandiera a scacchi, posta in Piazza Gavinana in centro a Pistoia davanti al pubblico delle grandi occasioni, Gasperetti e Ferrari hanno dunque firmato un esaltante tris di allori, precedendo di soli 4”2 i sorprendenti Daniele Silvestri e Leonardo Marraccini, al loro debutto con una Skoda Fabia R5 evo. Il pilota di Montale ha cercato il miglior dialogo con la supercar boema a trazione integrale firmata da Pavel Group, che ha condotto a un risultato cristallino. Gradino più basso del podio per Luca Artino, in coppia con Leonardo Matteoni, con la nuova Skoda Fabia Rally2 di MM Motorsport. Il driver di Lamporecchio, già visto brillante in primavera al Rally della Valdinievole, ha ritrovato bene il ritmo.

Elettrizzante, spettacolare e ricco di contenuti il confronto tra le vetture a due ruote motrici. Duelli alla distanza anche sul filo dei decimi di secondo, risoltisi nell’ambo di prove finali, con vittoria andata poi ad Alessandro Ciardi, uno abbonato alle grandi prestazioni a Pistoia (rally che ha vinto in due occasioni, 2007 e 2009). Il pilota di Casalguidi, con al fianco Alessio Sichi, ha avuto ragione di uno scatenato gruppo di pretendenti, regolando poi all’epilogo nell’ordine Daniele Campanaro, con Zinanni alle note (Peugeot 208 Rally4) e Paolo Moricci con Garavaldi (Renault Clio Rally4), per tutta la gara in continua bagarre, offrendo spettacolo ad ogni curva.