Raid vandalico allo stadio Melani. Le indagini proseguono serrate

Proseguono in maniera serrata le indagini per individuare il responsabili di quanto è accaduto nella notte fra sabato e domenica allo stadio ‘Melani’, quando ignoti hanno scavalcato le recinzioni dell’impianto sportivo e, armati di pala, hanno scavato alcune buche nel campo di gioco. L’obiettivo dei vandali sarebbe stato quello di non far giocare la partita contro la capolista Ravenna, in programma nel pomeriggio di domenica. La gara alla fine si è regolamente disputata , anche se fra mille tensioni. Già in settimana i tifosi avevano annunciato che non sarebbero stati sugli spalti a tifare, per non essere – hanno spiegato – "complici di questo circo".

A far salire ulteriormente la ’temperatura’ c’è stato l’atto avvenuto nella notte che, peraltro, è andato a danneggiare un bene che non appartiene né alla Pistoiese né al ’patron’ Maurizio De Simone, mettendo a rischio la salute dei giocatori in campo. Le forze dell’ordine confidano di riuscire quanto prima a individuare i responsabili del raid notturno, che fortunatamente non ha causato guai di rilievo.