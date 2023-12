"Rag time" con gli studenti attori del Pacini. Per sostenere i bambini con "Un cuore si scioglie"

Si scrive "Rag time", si legge "insieme" e, stavolta, "per gli altri". È la Sezione Soci Coop di Pistoia a sposare una causa tanto urgente quanto profonda, coinvolgendo il teatro di Dora Donarelli messo in piedi con gli studenti-attori del "Pacini". Destinatari della solidarietà a marchio Coop-Fondazione Un cuore si scioglie sono i bambini che vivono in zone di guerra nel mondo, ai quali l’iniziativa consentirà di far arrivare kit di primo soccorso contenenti medicine, cibo terapeutico, una coperta e compresse per la potabilizzazione dell’acqua. Un piccolo gesto di speranza sostenuto da Unicef la cui rete, attraverso il canale del Ghtf, Global Humanitarian Thematic Funding, consentirà di recapitare i kit (in vendita al prezzo di 12.50 euro) ai piccoli in meno di ventiquattro ore. L’organizzazione internazionale stima più di centosettanta milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria. Di questi, oltre cento milioni sono bambini e ragazzi, mentre i Paesi colpiti da una qualche forma di crisi toccano quota 155. Quello insieme al Rag Time è per la sezione Soci Coop di Pistoia il primo di una serie di eventi a sostegno di questa campagna che si protrarranno fino al 14 gennaio. Si potranno donare punti oe denaro alle casse dei punti vendita oppure partecipando agli eventi. L’appuntamento con lo spettacolo storico dei ragazzi pistoiesi ideato da Dora Donarelli è perstasera, giovedì 14, nella sala soci Gualtiero Degl’Innocenti alla Coop di Viale Adua. Dopo la proiezione degli storici "Rag Time" e le riflessioni affidate a Dora e a Marco Leporatti, presidente sezione di Pistoia dei Soci Coop, un brindisi di auguri. Previsto un contributo di 5 euro.