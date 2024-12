Raccolta rifiuti. Oggi sospeso il ritiro per lo sciopero

Servizio interrotto o a singhiozzo nel ritiro della spazzatura porta a porta per la giornata di oggi, venerdì 13 dicembre nelle strade del comune di Monsummano. Il motivo è lo sciopero generale comunicato dallo stesso gestore del servizio rifiuti Alia Spa. L’azienda infatti fa sapere che che per il giorno 13 dicembre è stato dichiarato uno sciopero per l’intera giornata.

Per questo motivo dunque avverte che saranno possibili disagi e anche mancati ritiri. Il Comune di Monsummano insieme al gestore chiede ai cittadiini di prendere gli opportuni accorgimenti al fine di ritirare immediatamente i contenitori eventualmente non gestiti nella giornata.

AF