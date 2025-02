Quindicenne scomparsa a Lucca. Ritrovata su un treno ieri sera

E’ stata ritrovata la ragazza di 15 anni scomparsa da sabato sera a Lucca. Lo hanno reso noto i carabinieri della città toscana, secondo cui la giovane è stata ritrovata sul treno Firenze-Viareggio, alla stazione di Altopascio, dai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca. La 15enne è stata lì affidata ai genitori.

Non si avevano più notizie da sabato sera della ragazza, che aveva fatto perdere le proprie tracce mentre si trovata nel centro di Lucca e per l’intera giornata di ieri si sono moltiplicati gli appelli per ritrovarla. Ci sono stati quelli della famiglia, innanzitutto, ma anche quelli sui social del Comune toscano e del sindaco di Lucca, Mario Pardini. Migliaia le condivisioni sui social degli appelli e le ricerche si erano spostate anche nella nostra provincia.

Mancava da Lucca dalle 20.30 di sabato. Il suo telefono cellulare era spento. La mamma la aveva accompagnata a Porta San Pietro, a Lucca, dove avrebbe dovuto incontrare un’amica.

"Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello – aveva scritto il sindaco – per chiunque avesse notizia è di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la ragazza". Le ricerche sono state estese a tutta la regione e arrivate anche nella nostra provincia. Nella tarda serata di ieri, ad Altopascio, il lieto fine: i carabinieri la hanno ritrovata sul treno e subito affidata alla famiglia. "Con la preziosissima collaborazione di carabinieri, polizia, protezione civile, vigili del fuoco e tutti voi mia figlia è stata ritrovata in buona salute. Vi abbraccio con tutto il cuore. Un padre felice di aver ritrovato la sua vita" ha scritto sui social.