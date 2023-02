Querci: "Lei accende la passione con sogni e proposte chiare"

"Appoggio Schlein perché è tornata a farci sognare con la sua passione travolgente, coniugata a proposte concrete. Dobbiamo cambiare le prospettive del partito: per troppi anni abbiamo abbassato l’asticella in nome della gestione dell’emergenza, ora è il momento di guardare oltre". Pensa in grande Simona Querci, referente (insieme a Riccardo Trallori) del comitato pistoiese per la mozione Schlein. Mozione caratterizzata da "lotta alle diseguaglianze di genere, economiche, sociali e territoriali; ridistribuzione alla ricchezza; tutela dei diritti. E poi priorità al lavoro e contrasto al precariato. Occorre riconoscere gli errori fatti e cambiare rotta – aggiunge Querci, che fa parte della segreteria provinciale e della direzione regionale – ci siamo allontanati dalle istanze dei lavoratori. Basta al tempo determinato e ai contratti pirata. Infine scuola pubblica e sanità pubblica, che devono essere il perno dell’azione del Pd".

"In un contesto dove la destra fa davvero la destra, lo si vede da ogni provvedimento e ogni dichiarazione, la sinistra deve tornare a fare la sinistra. La storia di Schlein parla di idee definite, credibilità e coerenza, fattori che ci possono far tornare ad avere un’identità netta, senza quella nebulosità e quelle ombre che ci hanno allontanato da tanti perché abbiamo detto tutto e il contrario di tutto". Sul territorio: "Anche Pistoia può svoltare grazie al rinnovamento di una linea politica nazionale che a cascata può dare energia al locale. E’ il momento del riscatto dopo tutte le sconfitte subite, con molta partecipazione, apertura e una base coinvolta in maniera concreta quotidianamente. In primis con i tanti giovani che si sono avvicinati in quest’ultimo periodo – conclude Querci –, chiamati in causa per essere protagonisti".