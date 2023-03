Quattro video lezioni per fare impresa Il confronto con i "big" dei vari settori

Dopo aver presentato il loro Manifesto in un evento a Firenze, i Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana lanciano una serie di quattro video dedicati ad aziende condotte da under 40 sui temi della formazione e della gestione aziendale. Le interviste affrontano temi economici e sociali e soprattutto riportano testimonianze, esperienze e progettualità con un focus particolare sui temi dell’innovazione. I video sono concepiti con la formula delle interviste a confronto, con due imprenditori intervistati in ciascun filmato e sono visibili nel canale You Tube di Confartigianato imprese Toscana. Il primo è dedicato alla formazione sartoriale con le testimonianze di Marzia Fidanza di Creavi, una sartoria con laboratorio di formazione e di Paolo Martini di Fleurs Atelier, entrambi sarti a Grosseto. Il secondo è dedicato alle start up con interviste a Lorenzo Marini di Mdm e Filippo Sala di Vitamina. Mdm è nata da uno spin off dell’Università di Firenze, è un’azienda che produce robot per monitoraggio e analisi delle acque. Vitamina è la prima piattaforma italiana di personalizzazione e spedizione di integratori alimentari. La successione familiare è il tema delle interviste a Leonardo Fabbroni della Fabbroni Serramenti, che produce a Pieve al Toppo serramenti e arredi, e a Luca Cornioni di BioKyma, l’impresa che produce piante officinali ad Anghiari. Il quarto video è dedicato al tema della transizione ecologica con interviste a Alice Borselli di Borgo Petriolo e Giacomo Pratellesi di BCargo.