Quartiere Sperone al centro delle polemiche: "La situazione è diventata insostenibile"

Il silenzio e le polemiche. L’attacco è del consigliere Lorenzo Boanini (Pd). "A distanza di mesi dalla mia interrogazione sulle criticità del quartiere Sperone, che comprende via Erbosa, via Fiorentina e via Bassa della Vergine, ancora nessuna novità – dice l’esponente Dem –. Il tempo passa, ma i problemi restano sempre gli stessi: viabilità inadeguata, scollegamento con la città, assenza di percorsi ciclopedonali e il solito depuratore dismesso che continua ad arrugginire nell’indifferenza generale".

La situazione della viabilità in via Erbosa è insostenibile, secondo Boanini, soprattutto a causa del transito di mezzi pesanti che attraversano strade non adatte a questo tipo di traffico: "Si dovrebbe prevedere un’alternativa per i mezzi pesanti anche perché, se un giorno l’amministrazione decidesse finalmente di realizzare una viabilità ciclopedonale adeguata, questi veicoli non potrebbero più passare".

Oltre ai problemi di traffico, il quartiere soffre un evidente isolamento dal resto della città. "Oggi, per una famiglia che vuole raggiungere il centro a piedi o in bicicletta, le difficoltà sono enormi – dice il consigliere – . Manca una rete ciclopedonale sicura, che permetta ai residenti di spostarsi senza dover necessariamente usare l’auto. È inaccettabile per un quartiere così vicino al centro storico".

"Ancora una volta – conclude Boanini – ci troviamo di fronte a un’Amministrazione che dimentica un intero quartiere. Strade dissestate, marciapiedi mancanti, collegamenti inesistenti".