Quarrata riaccende la speranza. Folla in piazza per l’albero di Natale

Weekend dell’Immacolata con gli appuntamenti in clima festivo a Quarrata. Con le luminarie e l’albero acceso già da ieri, piazza Risorgimento, via Montalbano e il centro cittadino si animano con il villaggio di Babbo Natale e le sagome che simboleggiano il periodo natalizio. Nella piazza stand gastronomici delle associazioni di volontariato e vendita di prodotti vari dei commercianti. In programma anche la vendita delle stelle di natale solidali a cura dell’Associazione AIL Quarrata e la segreteria di Babbo Natale. All’interno del Polo tecnologico è pronto il mercatino e gli stand degli hobbisti, con prodotti artigianali e opere dell’ingegno che resterà anche nel prossimo fine settimana. Oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 al Polo tecnologico per i bambini ci sarà uno spettacolo a tema natalizio e letture di favole di Natale. Domani domenica 10 dicembre torna anche il mercato straordinario. Fino a Befana sarà visitabile la mostra itinerante di presepi presso le attività commerciali organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Quarrata.

Anche Santonuovo si veste a festa, con l’estemporanea di presepi all’interno della chiesa e l’esposizione intorno al lago di prodotti artistici, artigianali, oggetti natalizi, degustazione di prodotti locali e banco di beneficenza oggi e domani, con la manifestazione "I Colori e Sapori del Natale". Ci sarà l’estrazione di un quadro di Barbara Pratesi, il ricavato sarà devoluto per sostenere le persone colpite dall’alluvione. Le iniziative sono pensate e organizzate dal Comune di Quarrata con il sostegno di Confcommercio Pistoia e Prato e del Centro Commerciale Naturale e l’aiuto delle associazioni del territorio. E ieri all’accensione del grande albero in piazza Risorgimento tante la gente che ha voluto partecipare al tradizionale rito. La comunità quarratina ha risposto all’appello di commercianti e attività locali di "Riaccendiamo Quarrata". Dopo l’evento disastroso dell’alluvione del 2 novembre che ha devastato il centro cittadino e le frazioni, un messaggio di speranza per un ritorno alla normalità sottolineato dai canti dei bimbi e dalle note della filarmonica Giuseppe Verdi.

D. G.