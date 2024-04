Quarrata piega anche Derthona

Urlo di gioia della Valentina’s Camicette Bottegone, atmosfera di mestizia in casa Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, Endiasfalti Agliana e Gioielleria Mancini Monsummano. Si chiude con una sconfitta la seconda fase del campionato di serie B interregionale per Quarrata, battuto 74-72 al PalaMelo da Derthona. Nonostante la rotazione di appena sette elementi (Mustiatsa e Calugi non sono stati schierati), i mobilieri tengono testa alla forte formazione piemontese, l’Under 19 Eccellenza della società di Serie A. Ora i playoff: al primo turno Quarrata affronterà l’Use Empoli sabato prossimo. Quarrata: Marini 3, Mustiatsa, Balducci 11, Molteni 13, Falaschi 2, Calugi, Frati, Sevieri, Regoli 13, Antonini 7, Tiberti 21.

Non riesce il colpo in trasferta ad Agliana, che cede il passo a Costone Siena con il punteggio di 75-58, in gara-1 dei playoff di serie C. "È stata una partita bella e intensa. Abbiamo gestito bene per 35 minuti, poi nel finale ci sono mancate le energie", il commento di coach Giulio Gambassi. Agliana tornerà in campo domani sera, dalle 21 ancora a Siena. Agliana: Zita 5, Bacci 8, Andrei 3, Nesi 2, Nieri 9, Rossi 20, Mucci 8, Bonistalli 3, Bibaj, Baroncelli.

I playout di C iniziano come meglio non si potrebbe per Bottegone, che si impone 91-78 sulla Bama Altopascio al "Pala Pertini" di Ponte Buggianese. Con Delage in serata-no, ci pensano Riccio (10/11 ai liberi) e soprattutto la batteria di giovani a scavare il solco. Bottegone: Magnini 9, Santangelo 12, Pierattini 14, Agostini, Mati 11, Cukaj 8, E. Banchelli 6, Riccio 22, Delage, Milani 8, De Leonardo 1. Dopodomani, dalle 21 ancora a Ponte Buggianese, gara 2.

Infine, perde 82-78 dopo un tempo supplementare Monsummano, tra le mura amiche contro la Synergy Valdarno. Domani sera, dalle 21 al "Pertini" di Ponte Buggianese, gara 2.

Gianluca Barni