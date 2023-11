Esonda il Fermulla, Quarrata sott’acqua

Quarrata (Pistoia), 2 novembre 2023 – Emergenza maltempo in Toscana. Nella serata di oggi 2 novembre le fortissime piogge hanno portato all’esondazione di vari corsi d’acqua fra cui il Fermulla a Quarrata. La situazione è di altissima criticità in quanto gli allagamenti interessano varie strada soprattutto in centro. Le auto sono state sovrastate dalla potenza dell’acqua. Al momento non ci sono segnalazioni di persone rimaste coinvolte.

Sempre nel Pistoiese si sono verificati allagamenti anche a Lamporecchio: auto a passo d’uomo sulla provinciale Lamporecchiana in zona Papone a causa della strada piena di fango e detriti.