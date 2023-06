Quante frizioni tra il club e il sindaco Benesperi

AGLIANA

Le condizioni del terreno di gioco dello stadio Bellucci, gli spazi per gli allenamenti e la gestione dell’impianto sono questioni sulle quali c’è stato un botta e risposta tra il presidente dell’Aglianese Angelo Perriello e il sindaco di Agliana Luca Benesperi subito dopo la fine del campionato, appena conclusa l’ultima partita in casa con il Giana Erminio. Il presidente Perriello denunciò le pessime condizioni del terreno di gioco ("E’ un campo da terza categoria che ci ha tolto cinque o sei punti in classifica") e chiese "chiarezza" al Comune non solo sul campo ma anche sulla disponibilità degli spazi per gli allenamenti, facendo presente una proposta dell’Aglianese di assumere la gestione diretta degli impianti. "Senza chiarezza sul campo e sugli spazi ad Agliana – concludeva Perriello – siamo costretti a guardarci intorno".

Il sindaco Benesperi rispose a stretto giro di posta, manifestando stupore per le dure dichiarazioni del presidente dell’Aglianese, ricordando il contributo suo personale "per mettere la nuova gestione dell’Aglianese in condizioni di lavorare al meglio tra lo scetticismo e la diffidenza generale, di cittadini e imprese del territorio" e assicurando una sistemazione del terreno di gioco in tempo per il prossimo campionato. Benesperi fece poi notare che mai erano mancati all’Aglianese gli spazi per gli allenamenti e che sta comunque andando in porto un project financing promosso dal Comune per la riqualificazione dell’impianto. Nelle settimane successive a quello scambio di battute il sindaco ha ricevuto in Comune il presidente dell’Aglianese e dopo l’incontro ha scritto una lettera al club neroverde manifestando la piena collaborazione del Comune sulla questione degli impianti e chiedendo a sua volta chiarezza sui programmi della società.

Giacomo Bini