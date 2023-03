Quando basta davvero poco per fare tanto

Elisa

Capobianco

La prestigiosa trasmissione televisiva dedicherà l’intera puntata di questa sera a Pistoia, in un format che è pensato proprio per valorizzare il territorio partendo dalle dimore storiche per poi planare sulle eccellenze – intese in senso più ampio – includendo accanto al patrimonio storico-culturale anche quello delle aziende che lo popolano. A fare gli onori di casa a “La Pisaniana“, ci penserà Stefania Gori spalancando le porte della Villa di Celle che custodisce tanto passato ma anche tante opere di arte contemporanea. Poi lo sguardo si allargherà anche a molte delle tante bellezze cittadine che ci rappresentano. Bellezze che forse invece i pistoiesi non sanno apprezzare fino in fondo, per una sorta di "umiltà" mista a mancanza di autoconsapevolezza.

Il dubbio sorge ogni volta che l’occhio cade sulle auto parcheggiate a casaccio davanti a un monumento oppure sul verde di certe aiuole che potrebbe essere assai più verde nella Capitale (mondiale) delle piante oppure sulla spazzatura abbandonata qua e là. I pistoiesi amano Pistoia e questo nessuno lo vuol e può negare. Ma perché non gridarlo al cielo? Ma perché non dimostrarlo con i fatti che son poi le piccole azioni della quotidianità? Non lasciamo, insomma, che a percepire la nostra bellezza siano prima eo soprattutto gli altri. Buona domenica.