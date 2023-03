"Puliamo il mondo" ha fatto tappa a Le fornaci Legambiente in azione con alunni e genitori

Puliamo il mondo ha fatto tappa alle Fornaci. Ieri mattina la storica iniziativa di Legambiente per sensibilizzare al rispetto per l’ambiente ha visto partecipi i ragazzi della scuola primaria Leonardo da Vinci insieme ai loro genitori, coordinati dai volontari dell’associazione. "La richiesta è venuta proprio dai genitori – ha precisato Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia –, per sensibilizzare sia loro che gli alunni. Noi abbiamo prontamente accettato. Anche perché le Fornaci è un quartiere un po’ difficile, con diversi problemi. E occorre lavorare sul miglioramento. La nostra sede è qui per cercare di coinvolgere, per portare il nostro presidio sul territorio. Volevo ringraziare anche il circolo Arci le Fornaci per il supporto dato per questa iniziativa". I partecipanti armati di guanti e sacchi hanno recuperato i rifiuti abbandonati nell’area. "Abbiamo pensato di portare questa iniziativa in questa zona per insegnare ai nostri bambini a prendersi cura degli spazi comuni, dei loro luoghi come intorno alla scuola, così come dappertutto ha spiegato Gaia Mazur, rappresentante dei genitori – . Ad avere più rispetto per l’ambiente partendo da dove ci incontriamo tutti i giorni".

Gabriele Acerboni