Pistoia guarda al futuro. Stoch firma per tre anni

In casa biancorossa arriva un’altra conferma: si tratta di Federico Stoch, che ha sottoscritto un contratto che lo legherà per i prossimi tre anni al Pistoia Basket. Una riconferma che dimostra quanto la società creda in un progetto a lungo termine e soprattutto, nel caso di Stoch, nella valorizzazione di giovani che possono crescere e maturare con questo club. Classe 2006, triestino doc di 198 centimetri di altezza, Stoch è cresciuto nelle giovanili dell’Azzurra Basket, giocando in tutti i campionati di Eccellenza fino all’esordio in prima squadra nella stagione 2022/23.

Nell’estate 2023 firma con Pistoia Basket Junior e diventa subito protagonista con la maglia dell’Under19 Eccellenza (14.4 punti di media a partita) oltre ad allenarsi con costanza con la prima squadra, con la quale debutta ufficialmente nella massima serie in gara-2 dei quarti di finale playoff contro Brescia. Nello scorso campionato, dopo aver svolto la prima parte della preparazione in biancorosso, ha giocato in serie B Interregionale con l’Olimpia Legnaia (33 partite disputate producendo 8.5 punti media utili al raggiungimento della salvezza della squadra fiorentina) e contestualmente sempre con l’Under19 Eccellenza di Pistoia Basket Junior (19.2 punti di media in campionato) mettendosi in mostra nella Next Gen Cup 2025 e qualificandosi anche per le Finali Nazionali di Roma. Stoch nelle ultime partite del campionato di serie A è tornato a vestire la maglia di Estra, siglando anche i suoi primi punti in Serie A contro Reggio Emilia.

"Sono contentissimo di rimanere a Pistoia e vestire ancora questa maglia – afferma Federico Stoch – oramai da due anni questa è casa mia ed avere la possibilità di lottare per questa città é davvero incredibile. Ringrazio il direttore tecnico Alberto Martelossi e coach Tommaso Della Rosa per la fiducia che hanno riposto in me e non vedo l’ora di dare il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi che ci siamo prefissati per la prossima stagione".

In tema di riconferme dovrebbero essere ancora in biancorosso il fisioterapista Leonardo Natali, il preparatore atletico Luca Tasselli, la preparatrice fisica Rachele Chiappelli e i medici sociali Edoardo Cantilena e Roberto Barbieri. Le novità dovrebbero arrivare per quanto riguarda lo staff tecnico che affiancherà Tommaso Della Rosa. A fare da vice al nuovo coach biancorosso dovrebbe tornare di nuovo in biancorosso Luca Civinini, fermo da un anno dopo la fine dell’avventura con Chiusi: un profilo che non ha bisogno di presentazioni, anche lui pistoiese doc e molto legato all’ambiente biancorosso. Come secondo assistente, invece, sembra in dirittura d’arrivo la firma di Alessandro Zamparini, lo scorso anno in serie A2 a Cividale con coach Stefano Pillastrini.

Maurizio Innocenti