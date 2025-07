Piazza della Resistenza, nuovo parcheggio pubblico e subito i lavori

Dopo anni di lungaggini burocratiche, ostacoli e inciampi di varia natura, arriva l’acquisizione a titolo gratuito, da parte del comune di Massa e Cozzile, di piazza della Resistenza. "La deliberazione - spiega il sindaco Marzia Niccoli - viene proposta in ottemperanza all’articolo 31 della Legge 23.12.1998 n. 448 che prevede la facoltà dei Comuni di disporre l’accorpamento al demanio stradale comunale delle porzioni di particelle utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione dei proprietari". Il geometra Rondini dell’ufficio tecnico comunale, guidato dall’architetto Marzia Tesi, ha effettuato la dovuta ricognizione catastale. "Una giornata davvero importante per la nostra comunità e principalmente per Margine Coperta", puntualizza il sindaco. Questa piazza, situata in posizione centrale all’interno della frazione, rappresenta da sempre un punto strategico: non solo uno spazio di sosta, ma un luogo di passaggio, di vita quotidiana, di relazioni. E proprio per questo meritava da tempo attenzione - assicura Niccoli - cura e una prospettiva concreta di una riqualificazione importante. Oggi possiamo dire che quel momento è arrivato. L’area manterrà la sua funzione di parcheggio, perché sappiamo quanto sia essenziale per i residenti e per le attività. Ma subirà una trasformazione profonda, mirata a renderla più funzionale, ordinata, sicura e decorosa. Sarà uno spazio più efficiente, meglio organizzato".

"Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questi passaggi, i condomini e tutti i tecnici. Questo progetto - conclude Niccoli - segna un altro tassello di rinnovamento per Margine Coperta, che diventerà un luogo più accogliente, funzionale e moderno, capace di rispondere alle sfide di oggi senza dimenticare il nostro legame con la storia e la memoria".

Giovanna La Porta