Pubblica assistenza, l’assemblea a Campotizzoro

Assemblea elettiva della Pubblica Assistenza di Campotizzoro, Bardalone e Pontepetri. I soci si riuniranno sabato 29 marzo alle 16, presso la sede sociale, in viale Luigi Orlando, 325 a Campotizzoro, nell’area ex Smi sul fianco sinistro della ss66, procedendo in direzione Abetone.

All’ordine del giorno, dopo la relazione del presidente, Elio Penna, riguardante l’anno appena terminato, si procederà con la relazione dell’amministratore sul bilancio consuntivo del 2024 e la discussione e approvazione, quindi discussione e approvazione del preventivo 2025 e infine l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori per il quadriennio 2025/2029. Le operazioni di voto si chiuderanno alle 18:30.

Ad ospitare i convenuti sarà il salone delle riunioni dell’associazione guidata da Elio Penna, a fianco del quale si sta realizzando il raddoppio dei metri quadri in cui saranno ospitati ambulatori con attività connesse, a partire da quelle rivolte alla prevenzione della violenza di genere fino a quelle dell’assistenza sanitaria.

Andrea Nannini