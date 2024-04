Psicologi di base. Le Asl cercano professionisti

Nelle Asl toscane arriveranno presto i primi psicologi di base, una nuova figura istituita a fine 2022 per un servizio di assistenza da svolgersi in coordinamento con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Per far partire il servizio sperimentale si cercano otto professionisti con cui attivare incarichi libero professionali di lavoro autonomo. Le graduatorie saranno tre: una per l’Asl Toscana Centro (dove saranno attivati tre incarichi), una per la Nord Ovest (due incarichi) e una per la Sud Est (tre incarichi). Per presentare domanda c’è tempo fino alle 12 del 7 maggio. Per candidarsi occorre la laurea magistrale in psicologia, essere iscritti all’albo e avere tre anni di esperienza professionale. Sul sito di Estar tutti i dettagli.