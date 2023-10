Protocolli Cocis a Pistoia: Un Pomeriggio di Medicina Sportiva

Sarà un pomeriggio dedicato alla medicina sportiva quello in programma sabato, dalle 14 alle 20, a villa Cappugi in merito alle cosiddette novità "Cocis", per approfondire contenuti tecnico-professionali riguardanti anche le malattie rare e la medicina di genere.

Davverio ricco il programma della giornata, tra tavole rotonde e sessioni di vario genere, organizzato dal responsabile scientifico dell’evento, il dottor Roberto Pasquale Barbieri.

Oltre ai saluti delle autorità, dal sindaco Alessandro Tomasi al presidente dell’Ordine dei medici Beppino Montalti, spazio alle direttive che vengono imposte dai nuovi protocolli Cocis, concentrandosi sulle patologie cardiologiche, le aritmie giovanili e le miocardiopatie.

I protocolli di cardiologia per il giudizio di idoneità allo sport agonistico (Cocis, appunto) sono stati aggiornati a seguito del continuo progresso delle conoscenze scientifiche in ambito cardiologico e medico sportivo.

red.pt