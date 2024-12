Pronta un’ambulanza fuoristrada . Aziende in aiuto della Croce d’Oro

Un’ambulanza fuoristrada per intervenire in caso di alluvioni o per il soccorso in zone non raggiungibili con i mezzi ordinari è stata acquistata dalla Croce d’Oro di Montale con il contributo di una trentina di aziende della zona, per la maggior parte di Montale ma anche di Montemurlo, Agliana e Pistoia. La necessità di un’ambulanza fuoristrada è stata evidente durante le alluvioni del 2 e 4 novembre scorso e l’associazione montalese ha pensato di attrezzarsi per eventi simili ma anche per il soccorso in incidenti in zone montane a cercatori di funghi, cacciatori o a conducenti di moto e bici da cross. "Il 2 novembre dell’anno scorso – spiega il presidente della Croce d’Oro di Montale Claudio Santini - molte delle zone alluvionate non erano raggiungibili con le normali ambulanze e in certi periodi dell’anno sono molto frequenti gli interventi in zone dove si arriva solo con dei fuoristrada. Abbiamo sottoposto il nostro progetto di ambulanza fuoristrada alle aziende della zona, che hanno dimostrato di comprenderne l’utilità offrendo un’adesione notevole di cui siamo grati perché il loro contributo ci ha permesso di coprire interamente il costo del mezzo". Oltre all’ambulanza fuoristrada la Croce d’Oro di Montale si è dotata anche di un nuovo pulmino per il trasporto dei disabili che è stato acquistato grazie al contributo determinante di 24mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

"Il pulmino potrà essere utilizzato anche per attività di Protezione Civile – dice il responsabile della Protezione Civile dell’associazione Lorenzo Grassi – in quanto è predisposto per l’installazione di un tendalino ed è dotato di un gancio di traino". Entrambi i nuovi mezzi saranno inaugurati la mattina dell’8 dicembre prossimo nel corso di una cerimonia nella piazza Matteotti di Montale dopo la quale i volontari e i donatori si troveranno a pranzo nel salone della casa del popolo di Tobbiana.

Le aziende e gli enti che hanno contribuito con la loro donazione all’acquisto dell’ambulanza fuoristrada sono le seguenti: Fondazione Caript, Gi Metal, Fondazione Chianti Banca, Fattoria Casalbosco, Niccolai Trafile, Tessitura Nesi & Nesi, Metalcontenitori, Monfil Srls, Officina Meccanica Gorgeri, Arredamenti Torracchi, Tubettificio Industriale Pratese, Elfi Elettronica, Filatura Creafil International, Gruppo Spagnesi, Orditura Bessi, Eurocostruzioni Snc, Olla Home Solution, Betametalli, Lp Nucci Prodotti Alimentari, Carrozzeria Europea, Carrozzeria Autoelite, Dinamiche Tessili, Pastificio San Marco, D’Alessandri Vincenzo Lavori Edili, Supermercato Votino Fedele, Costruzioni Edili Amato Marco, Pugi Rg, Alimentari Luca Barni, Famiglia Domenico Fortino, Edilnardiello Costruzioni Edili, Toscana Spazzole Industriali, Quadro Infissi.

Giacomo Bini