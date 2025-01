Pronta la scuola di Stazione. L’inaugurazione

Domani, 8 gennaio, alle ore 14,30 si terrà l’inaugurazione della nuova scuola primaria nella frazione di Stazione. La scuola è già aperta e funzionante dall’inizio dell’anno scolastico ma domani si svolgerà il taglio del nastro ufficiale. La Stazione non aveva una sua scuola elementare dal 2015, cioè da quando la bufera di vento del marzo di quell’anno scoperchiò l’edificio scolastico esistente che il Comune dichiarò inagibile trasferendo le classi in una sezione della scuola media del capoluogo di Montale. La costruzione di una nuova scuola è stata molto lunga e travagliata. I lavori sono iniziati nel 2019 e anziché concludersi nel giro di un anno come previsto sono durati cinque anni. Nell’annunciare l’inaugurazione il sindaco Ferdinando Betti scrive nel suo profilo facebook: "Siamo lieti di invitare mercoledì 8 gennaio all’inaugurazione della scuola primaria a Stazione. Sarà una giornata importante per tutta la comunità scolastica montalese e soprattutto per la frazione di Stazione che da tempo sta aspettando questo momento. Vi aspettiamo numerosi!"

G.B.