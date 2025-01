Prima Festa dell’Unità invernale: incontri e dibattiti sul territorio

Prima Festa dell’Unità invernale, sabato 1 e domenica 2 febbraio, ad Agliana. E’ organizzata dall’unione comunale del Partito democratico, in collaborazione con i Giovani democratici e si terrà nel salone del circolo Arci Rinascita di via Roma. Soddisfatto il segretario comunale Pd Andrea Acciai (foto): "La novità della Festa de l’Unità invernale per il Partito democratico di Agliana ha diversi significati: il primo - spiega Acciai - è dimostrare, grazie al contributo dei nuovi iscritti soprattutto tra la componente giovanile, di rappresentare un soggetto politico attivo e capace di organizzare in proprio manifestazioni politiche e allo stesso tempo culturali. C’è poi - prosegue Acciai - l’attenzione ai problemi della comunità aglianese. La due giorni programmata darà anche il via, grazie alla presenza del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, a riflessioni sui temi più importanti e significativi che verranno dibattuti nella campagna elettorale per le regionali".

p.s.