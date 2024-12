PISTOIA

Domani alle 14:30 prenderà il via la tredicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. E il programma si preannuncia interessante, partendo dal girone A di Prima che propone lo scontro diretto Chiazzano – Cqs Pistoia: entrambe le compagini necessitano di punti per portarsi fuori dalle sabbie mobili. Tempo di derby anche nel girone D: il Quarrata che sta rinforzandosi sul mercato vuole avvicinarsi ulteriormente alla vetta, ma per farlo dovrà battere l’Am Aglianese nell’incontro del Bellucci. Da seguire anche l’Atletico Casini Spedalino, che violando il terreno di gioco del San Godenzo entrerebbe in piena zona playoff. Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal Pescia seconda forza del girone B: i pesciatini di coach Martini devono fare risultato pieno in casa dell’Academy Tau, per evitare che il Piazza capolista aumenti l’attuale vantaggio di sei lunghezze. Il successo ospite favorirebbe anche il Chiesina Uzzanese, a patto di sfruttare il fattore-campo per regolare il Gallicano.

Impegno proibitivo per il Borgo a Buggiano di Biagi, che riceve il Ghivizzano, mentre Cascio – Giovani Via Nova è di fatto uno scontro-salvezza. E c’è poi il girone C di Seconda Categoria, a chiudere le danze: il San Niccolò primo della classe sarà di scena a Prato per sfidare la Pietà 2004 che occupa il secondo posto (a pari merito con la Virtus Montale) e sogna di aumentare ulteriormente l’attuale margine di vantaggio sulle seconde che ammonta ad otto lunghezze. A meno che i montalesi della Virtus non riescano ad aggiundicarsi l’intera posta in palio nella gara esterna contro il Pistoia Nord. Il Montalbano Cecina proverà davanti al proprio pubblico a riscattare l’ultima battuta d’arresto maturata contro il Bugiani Pool 84, nella stessa misura in cui il Cintolese vorrà riavvicinarsi alle posizioni che contano facendo bottino pieno in trasferta a Mezzana. Montagna Pistoiese – Montemurlo e Olimpia Quarrata Valbisenzio chiuderanno il quadro.

Giovanni Fiorentino