"Presente Italiano" tutti i titoli del Festival

"Donne, lavoratori, amori tossici, nuovi orizzonti affettivi, della natura e di un passato da ricordare. Sempre": è questo, nelle parole del suo ideatore e direttore Michele Galardini, il contenuto dell’interessantissimo frullatore "Presente Italiano", il festival che da dieci anni celebra il cinema nostrano con una serie di appuntamenti tra il cinema Roma di via Laudesi 6 e la Libreria-Bacaro Lo Spazio, a Pistoia. Tutto questo dal 15 al 21 novembre. Qualche pillola dall’edizione 2024, a partire dal destinatario dell’omaggio che sarà Gian Maria Volonté nei trent’anni dalla sua scomparsa con una selezione di cinque titoli da sottoporre alla visione del pubblico ("La classe operaia va in paradiso" di Elio Petri, "Sbatti il mostro in prima pagina" di Marco Bellocchio, "Sacco e Vanzetti" di Giuliano Montaldo, "Porte aperte" di Gianni Amelio e "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" di Elio Petri). Nella del festival ovviamente la sezione concorso, il premio opera prima (andato ad "Across" di Irene Dorigotti; proiezione il 18 novembre alle 19.15 al Roma) e quello cortometraggi (con proiezioni il 19 e 20 novembre e votazioni a cura degli studenti delle superiori), gli eventi speciali, le presentazioni di libri.

A contendersi il Premio di miglior film dell’edizione 2024 sono sei titoli selezionati dai critici Marzia Gandolfi, Francesco Grieco e Matteo Marelli: "Luce" di Silvia Luzi e Luca Bellino (16 novembre), "Palazzina Laf" di Michele Riondino (17 novembre), "Taxi monamour" di Ciro De Caro (17 novembre), "Coppia aperta quasi spalancata" di Federica di Giacomo (18 novembre), "Vermiglio" di Maura Delpero (Leone d’argento a Venezia e in lizza agli Oscar 2025, il 19 novembre) e "Io e il secco" di Gianluca Santoni. Originale poi la proposta di eventi speciali, come l’incontro-esperienza con il fumettista Maicol & Mirco e il suo mondo fantastico (16 novembre ore 17, prenotazioni a [email protected]; l’autore sarà anche alla presentazione della sua ultima raccolta nello stesso giorno la mattina a Lo Spazio) e l’omaggio alla giovane regista avellinese Chiara Rigione mancata a 37 anni con la proiezione di alcuni suoi lavori (21 novembre, ore 18.30 al cinema Roma). Completano il programma le presentazioni dei libri "Ridere sul serio. Il cinema e i film di Ficarra e Picone" (15 novembre ore 16.45 a Lo Spazio) a cura di Giulio Sangiorgio e di "Spettri del desiderio. Il cinema e i film di Luca Guadagnino" (17 novembre ore 18.30 a Lo Spazio). Punto zero del festival la proiezione (15 novembre alle 20 al Roma) del documentario "Bestiari, erbari, lapidari" di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, presenti in sala assieme al direttore di FilmTv Giulio Sangiorgio, mentre la chiusura (21 novembre ore 21, al Roma) spetterà alla proiezione di "Volonté - L’uomo dai mille volti" di Francesco Zippel, alla presenza del regista e del direttore della fotografia Marco "Toma" Tomaselli.

l.m.