Presentata la comunità energetica: "Scelta ancora lenta, ma decisiva"

Si è svolta nella serata di mercoledì, nei locali della parrocchia di Spedalino, l’assemblea pubblica in cui è stata presentata la Cer, ovvero la Comunità energetica rinnovabili Agliana-Salceto. La Cer, lo ricordiamo, consente, tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici, di produrre, consumare e scambiare, a livello locale, energia rinnovabile. L’incontro è stato condotto da Miriam Marini, referente e amministratore della Cer, da Giampaolo Poli, esperto in sistemi informatici e da Alessandro Romiti, coordinatore del progetto. L’assemblea aveva lo scopo di presentare, agli imprenditori e ai cittadini interessati, il funzionamento della Comunità energetica e quindi la possibilità: "Di contenere costi energetici, attuare una fattiva transizione energetica con la riduzione dei gas clima-alteranti". L’invito alla partecipazione era esteso a tutti i cittadini. Nel corso dell’incontro è stata svolta – come si legge nella nota stampa diffusa ieri –: "Una valutazione dello stato dell’arte, sull’argomento grazie alle domande e richieste di chiarimenti di alcuni partecipanti sensibili al tema e poi trattate dai relatori. I referenti della neonata associazione aglianese, insieme al perito Giampaolo Poli, hanno presentato le modalità di funzionamento delle comunità energetiche associate a impianti fotovoltaici, considerando anche il crescente sviluppo e la diffusione di tali impianti tra aziende e privati".

E’ stato quindi sottolineato come: "Installare un impianto fotovoltaico, sia una scelta ancora lenta a diffondersi, ma decisiva per imprimere una spinta alla transizione energetica in ambito nazionale".

Nel salone parrocchiale c’erano alcuni residenti che si apprestano alla costruzione di impianti fotovoltaici sui tetti delle loro case. "Hanno posto – si legge ancora – alcune domande per avere chiarimenti pratici sul sistema che permetterà un sicuro contenimento delle spese di gestione energetica della casa, grazie alla quota di energia in autoconsumo, la vendita dell’energia eccedente alla distribuzione, la possibilità di recuperi fiscali e i rimborsi provenienti dal Gestore Servizi Elettrici in una convenzione partecipante alla Cer. I dati nazionali, come hanno spiegato i referenti della comunità appena inaugurata, dimostrano che anche se, al momento, le comunità sono solo qualche centinaio nel sistema Paese sono però in crescente aumento. La piana di Agliana, con parte dei comuni limitrofi – fanno infine sapere i referenti della Comunità – sono già coperti dal servizio, grazie alla Cer “Agliana-Salceto”. Le linee di indirizzo comunitarie, prevedono inoltre l’apertura di una comunità energetica per ogni Comune con almeno 10mila abitanti entro il 2025". Per chi desidera saperne di più, ulteriori informazioni sono disponibili su profilo Facebook riservato alla comunità “Agliana-Salceto” ed è possibile scrivere a questo indirizzo di posta elettronica: [email protected]