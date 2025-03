Prende fuoco il bosco. Ore per domare l’incendio

PESCIAUn incidente, un fuoco scappato probabilmente a qualche agricoltore della zona, è divampato, attorno all’ora di pranzo, sulle colline sopra Pescia. L’incendio si è allargato rapidamente a una pinetina, poco più in alto del cimitero di Fibbialla, una delle meno abitate e le più alte in quota fra le Castella della Valleriana. Le fiamme hanno interessato un ettaro e mezzo di bosco, in un punto particolarmente difficile da raggiungere; sul posto è subito intervenuta una squadra del Gruppo della Protezione Civile Comunale, Pescia 6, con il supporto dell’elicottero con il cestello. Arrivati sul posto attorno alle 14.30, i volontari si sono trovati di fronte una situazione su cui, a causa delle caratteristiche del terreno, molto impervio, era particolarmente difficile intervenire, tanto da costringerli a chiedere il supporto del mezzo messo a disposizione dai vigili del fuoco di Firenze. L’intervento si è prolungato per oltre tre ore, nel corso delle quali l’elicottero più volte si è trovato costretto a scendere per riempire il cestello nel laghetto all’imbocco della Val di Torbola. Alle 17.30 circa l’incendio è stato finalmente domato, e dopo aver messo pienamente in sicurezza l’area la squadra della Protezione Civile ha potuto far rientro nella propria sede. "In questo periodo occorre fare grande attenzione negli abbruciamenti- si raccomanda il vice sindaco Luca Tridente, con la delega alle Politiche per la Montagna –con l’arrivo della primavera servono particolari cura e cautela, il vento può fare brutti scherzi a chi non ha grande dimestichezza con i fuochi. Ringrazio per la puntualità nell’intervento i volontari della Protezione Civile Comunale e i vigili del fuoco che si sono messi a disposizione con l’elicottero", conclude, invitando tutti "alla massima prudenza". Emanuele Cutsodontis