Premio Firenze all’architetto. Mitidieri

L’artista concettuale e architetto montalese Guido Mitidieri ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti: un premio speciale nell’ambito della 41esima edizione del concorso Premio Firenze, con la consegna nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, e il premio nazionale Uaart 2024 promosso dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.

Il Premio Firenze, organizzato dal Centro Culturale Firenze Europa Mario Conti, ha visto la partecipazione di 189 opere di artisti provenienti da ogni parte d’Italia e a Mitidieri è stato assegnato il premio speciale Busitalia per un’opera pittorica intitolata "Fatti di Pietra".

Il Premio Uaart 2024, che si teneva nella prima edizione, gli è stato riconosciuto invece per un’opera dal titolo "L’agonia dell’identità", un dittico realizzato con la penna a sfera bic su "cartoncino vegetale esposto ai raggi solari". Il titolo, "agonia dell’identità" si rifà al significato greco della parola "agonia" e vuole esprimere, secondo l’autore, "una condizione di oscillazione, di incertezza e di indecisione propria non solo del tempo alle soglie del trapasso, ma di ogni istante del vivere, il nostro stesso essere pratici, produttivi – afferma Mitidieri – è legato a questa oscillazione perenne delle cose".

Guido Mitidieri, proviene da studi universitari in architettura (si è laureato all’università di Firenze nel 2016), ma ha anche conseguito il titolo di tanatologo all’Università di Padova con un master in Death studies and the end of life (studi sulla morte e la fine della vita). Il premio Uaart intende costruire "un immaginario laico legato alla rappresentazione del lutto e della morte". L’opera di Mitidieri sarà collocata in una sala del commiato multiconfessionale a Lambrate nel comune di Milano.

