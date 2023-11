Premio Celle Il vincitore è il poeta Villalta

E’ Gian Mario Villalta, poeta, romanziere, saggista e studioso friulano, il vincitore del Premio Celle Arte Natura 2023, un riconoscimento biennale assegnato a un poeta che abbia coltivato il complesso rapporto tra parola poetica e natura.

"Villata è stato scelto – spiega il presidente della giuria Paolo Gori – proprio per la sua grande sensibilità nei confronti della natura". Nato a Pasiano, in provincia di Pordenone, insegnante di liceo e direttore della manifestazione "Pordenonelegge" Gian Mario Villalta è una voce ormai affermata nel panorama della poesia italiana e le sue opere sono tradotte in diverse lingue europee. Basti ricordare, tra i tanti titoli, "La vanità della mente", Premio Viareggio nel 2011, in cui l’autore indaga il rapporto tra il corpo, cioè la natura e il pensiero, "lo sconfinare del corpo dal pensiero". Villalta ha vinto altri premi letterari come il Premio Carducci 2016 e 2017, il Premio Latisana 2020, il premio Franco Fortini Festival Paessaggio 2023. Ideato e voluto da Giuliano Gori, proprietario della villa di Celle, sulle colline di Santomato, e fondatore, 41 anni fa, della collezione d’arte ambientale celebre in tutto il mondo, il Premio Celle Arte Natura viene tributato ogni due anni con l’intento di indicare al grande pubblico un poeta che esprima, nelle sue opere, effettiva sensibilità per la natura e l’arte.

Va ricordato che alla poesia è dedicata, nel parco di Celle, dal 2018, la Serra dei Poeti, progettata dallo scrittore e architetto Sandro Veronesi in armonia con una suggestiva opera paesaggistica di Andrea Mati.

Di anno in anno i vincitori del Premio Celle Arte Natura sperimentano un’esperienza di "creatività residenziale" con un soggiorno alla Fattoria di Celle che si trova nelle immediate vicinanze della Collezione Gori. I versi che il poeta produce nel corso di questa esperienza vengono pubblicati in una speciale collana a tiratura limitata di libri d’arte e poesia, pubblicata da Gli Ori. Nel volume le poesie sono accompagnate dalle opere di un’artista in modo da formare una sintesi di linguaggi diversi. La prossima pubblicazione includerà i versi di Gian Mario Villalta e insieme le opere di Vittorio Corsini, artista visivo, docente all’accademia di Brera la cui ricerca si concentra da sempre sul tema dell’abitare.

Il volume sarà presentato nella primavera del 2024 insieme ai festeggiamenti per il Premio. Le precedenti edizioni del Premio Celle Arte Natura sono andate alla poetessa Antonella Anedda, che ha intersecato i suoi versi alle opere della scultrice Christiane Löhr (2019), e al poeta Giuseppe Conte, affiancato nel libro dal foto artista Luca Gilli (2021). La giuria del premio è composta per l’edizione 2023 da Paolo Gori, Antonio Franchini, Andrea Mati, Silvio Perrella, Antonio Riccardi e Sandro Veronesi.

Giacomo Bini