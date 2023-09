"Premio Ceccarelli" La palma d’oro a Erika Filippone

Un successo annunciato, quello del concorso "Ceccarelli" per giovani fisarmonicisti, la cui seconda edizione si è tenuta a Pian degli Ontani nei giorni scorsi. Ad aggiudicarsi la palma del migliore è stata appannaggio di Erika Filippone, nativa di Trapani ma che vive a Firenze, nella categoria riservata ai nati fino al 2009, seguita da Gianmaria Mazzarolo e da Ester Tedeschi; nella categoria dei nati tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2005, il successo è arriso al lucchese Francesco Marsili seguito da Guido Arrighi e Tommaso Tagliapietra. A farsi interprete delle emozioni della giornata è Cristiana Petrucci che, in rappresentanza del Centro studi Beatrice e della Fondazione Caript, ha affermato: "Tiziano Chiapelli – primo fisarmonicista dell’orchestra Mediaset – è riuscito a cogliere la passione, l’amore e il desiderio di fare buona musica con questi giovani fisarmonicisti arrivati da tutta Italia e credetemi, vedere l’entusiasmo di questi ragazzi non ha prezzo. Ecco quello che Tiziano è riuscito a trasmettere a questi giovani fisarmonicisti e a tutti i collaboratori".

Andrea Nannini