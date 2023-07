Premiazioni a iscritti ed attività, Confartigianato premia imprese di Pistoia

In occasione della convention che si è tenuta ieri, Confartigianato ha colto l’occasione anche per effettuare delle premiazioni a iscritti ed attività che si sono contraddistinti nel loro operato, avendo superato momenti sicuramente tosti e difficili, pronti però a crescere e migliorare. Per quanto riguarda la "storicità", il riconoscimento è andato alla "Traslochi Tosi Valerio", "Eredi Mori Srl" ed "MC Sistemi Elettrici" di Celli.

Per quanto concerne il valore imprenditoriale, invece, sono stati premiati "Lupi Auto", "MB Sport", "Meccanica CNC", "Orlandi Maurizio", "Castellare Impianti" e la panetteria di San Niccolò. Alla "Bamaplast", invece, la segnalazione per quanto concerne l’innovazione d’impresa mentre "Utilplastic Srl" si è potuta insignire del titolo di impresa sostenibile. Infine, riconoscimenti per l’imprenditoria femminile a Morena Macelloni e "Vespignani Costruzioni" così come a Ramon Thomas per i giovani.

S.M.