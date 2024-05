Premiazione da record. Sì... Geniale: i vincitori

Un Sì… Geniale! da record. Nel parco naturale di Gea per la proclamazione dei vincitori della sesta edizione del concorso di Fondazione Caript, che ha visto coinvolto 184 classi di 59 scuole con oltre 3mila studenti da tutta la provincia di Pistoia. A decretare i premiati è stata da una giuria presieduta da Massimiliano Razzano, professore associato del dipartimento di fisica dell’Università di Pisa con la partecipazione della giornalista Rai Paola Guarnieri, che ha anche presentato la mattinata. Per questa edizione, cui hanno collaborato Gea e Fondazione Pistoia Musei, sono stati esposti 134 “Prodotti d’ingegno” nella mostra Il Giardino delle Invenzioni, aperta fino ad oggi con ingresso libero nel convento di San Domenico a Pistoia. Inaugurata mercoledì 8 maggio, l’esposizione ha già accolto migliaia di visitatori. I lavori dei ragazzi riguardano le più varie tematiche, dalla scienza alla natura, dall’arte all’intelligenza artificiale, realizzati con libera fantasia.Sotto il grande tendone allestito per l’occasione alla premiazione hanno partecipato Cristina Pantera, vicepresidente di Fondazione Caript, Ezio Menchi, ideatore di Sì… Geniale e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, Monica Preti, direttrice di Fondazione Pistoia Musei e Giovanni Palchetti, presidente di Gea.

Per le scuole superiori al primo posto si sono classificati a pari merito il Fermi dell’Istituto comprensivo di San Marcello Pistoiese (classi 3, 4 e 5 sezione Am) con il prodotto d’ingegno “WindBuster” e l’Istituto Lorenzini di Pescia (classi 2A scientifico ordinario, 2A e 2B scienze applicate) con "Sulle spalle dei GIGAnti, dAI luoghi naturali al pIAno inclinato... un vIAggio a 360°"; il primo su come incrementare la produzione energetica in un micro-generatore eolico ad asse verticale, il secondo dedicato a un dialogo immaginario tra Aristotele e Galileo Galilei, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, incentrato sul celebre esperimento del piano inclinato.

Invece per le scuole medie il primo premio è stato assegnato, anche in questo caso ex-aequo, all’Istituto comprensivo Raffaello di Pistoia (laboratorio steam - 1A, 1C, 2A,-2B, 2C) per il progetto "360° e un film" e all’Istituto comprensivo Martin Luther King di Bottegone (classi 2B, 3B, 3D) per "Da ottant’anni liberi"; il primo dedicato a una ricerca sui meccanismi ottici e le tecniche cinematografiche, il secondo sulla liberazione di Pistoia dal nazifascismo ricostruita attraverso testimonianze, documenti e immagini. Per le scuole primarie il primo premio, anche qui a pari merito, è andato alla scuola di Capostrada dell’Istituto comprensivo Cino-Galilei di Pistoia (classe V) per il prodotto "Una realtà infinita, una percezione limitata" e alla Rodari dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci (classe 2B) per il prodotto "La voce delle piante"; il primo dedicato a rappresentare come illusioni ottiche possono alterare l’esatta percezione della realtà, il secondo dedicato a esplorare come le piante comunicano tra loro. Pari merito anche per il primo premio alle scuole dell’infanzia, assegnato a "Frammenti" della scuola Montale capoluogo (sezione B) e a "Piccoli e geniali: orientarsi con il coding in città" della scuola La Girandola dell’Istituto comprensivo Marconi-Frosini di Pistoia (sezione A e B).

Il premio dedicato alla natura (è stato assegnato all’Istituto Fedi Fermi di Pistoia (4 CHB Biotecnologie Ambientali) per "Biomonitoraggio ambientale: confronto tra ambiente antropico e naturale". Il premio dedicato all’arte (in collaborazione con Fondazione Pistoia Musei) è andato alla primaria Michelucci dell’Istituto comprensivo Frank-Carradori di Pistoia (classe V sezione A) per "L’arte della fotografia e la fotografia d’arte". ll premio per la robotica e l’intelligenza artificiale è stato assegnato al Fermi del comprensivo di San Marcello Pistoiese (classi 1 AL e 4 AL) per "Armadietti? Scolastici a Riconoscimento Facciale". ll premio Sì… Geniale! è andato alla secondaria di primo grado Dante Alighieri del comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata (classe 2F) per "Black rain: 02/11/23". Infine il premio della giuria popolare, decretato dal voto dei visitatori, è andato all’Istituto comprensivo di San Marcello Pistoiese (classi 1AL, 2AL, 3AL, 5AL Scientifico, 4AM, 5AM ITT) per "Radioweb fuori classe",