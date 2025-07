Il prefetto saluta Pistoia, la lettera: “Grande lavoro insieme”

Pistoia, 23 luglio 2025 – Tra pochi giorni, come noto, Licia Donatella Messina lascerà la Prefettura di Pistoia (dove aveva preso servizio nel 2022) per assumere le funzioni di prefetto a Caltanissetta. Al suo posto arriverà in città il prefetto Angelo Gallo Carrabba. Questa la lettera di saluto di Messina alla comunità pistoiese, che riportiamo integralmente.

“È stato, per me, motivo di altissimo onore nonché di arricchimento l’aver svolto in questi anni il ruolo di Prefetto di Pistoia – esordisce –: incarico che mi ha conferito il privilegio di conoscere persone straordinarie per professionalità, cultura, profondo senso civico, l’estesa solidarietà sociale nonché di apprezzare il patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico, assieme alla laboriosità del manifatturiero tipicamente toscano. Lealtà, fermezza e rispetto sono stati i valori che hanno guidato la mia azione – aggiunge – con l’intento di ascoltare e interpretare i temi più sentiti e impegnativi da risolvere”.

“Mia guida è stata la Costituzione della Repubblica, con i suoi valori fondanti della democrazia, cui ho sempre fatto ricorso nello svolgimento delle funzioni di Prefetto – rimarca –. Con l’aiuto dei miei stretti collaboratori ho cercato di affrontare i problemi, le criticità e le difficoltà del territorio, avendo come punto di riferimento la persona, intesa nella sua individualità e nella sua appartenenza alle formazioni sociali. Ho esplorato diverse opinioni, allo scopo di individuare il necessario equilibrio per affermare il buon andamento e |’imparzialità dell’Amministrazione e perseguire l’interesse della collettività a tutela del territorio e della popolazione”.

“Mi hanno fornito sempre il loro indispensabile apporto i responsabili di tutti gli organi decentrati dello Stato ed i rappresentanti degli enti, delle associazioni di categoria e sindacali e delle istituzioni locali, tra i quali primeggiano i sindaci – evidenzia – di cui ho ammirato l’assiduità e l’entusiasmo nell’impegno del rispettivo mandato, nonostante l’attuale congiuntura socio-economica sicuramente non favorevole”.

“Un pensiero particolare lo rivolgo alle forze dell’ordine, alle forze armate e ai vigili del fuoco – puntualizza Messina –, con cui ho condiviso momenti di intenso lavoro ricevendone sempre leale collaborazione, come accaduto tanto nelle indimenticate drammatiche ore dell’alluvione del novembre 2023, quanto nell’organizzazione di suggestive cerimonie”.

“Con sentimenti di profondo affetto per questa città e per la sua provincia, porgo a tutti un caro saluto colmo di gratitudine – conclude l’ormai ex prefetto di Pistoia –, sicura che il tesoro di amicizie e simpatia qui costruito mi accompagnerà per sempre”.