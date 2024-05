Precipita nel dirupo. I soccorsi e Pegaso

Grave incidente al Melo di Cutigliano, la vittima è un ottantacinquenne di Firenze che aveva raggiunto la casa di montagna a seguito di un appuntamento con l’idraulico. L’uomo si è appoggiato a una staccionata che ha ceduto provocandone la rovinosa caduta che si è protratta per una trentina di metri in mezzo a rovi e sassi, per andare a terminare nel bosco sottostante. I soccorsi sono stati allertati dall’idraulico, sopraggiunto sul luogo, che ha udito le grida dell’uomo. Sono intervenuti: la Misericordia di Cutigliano, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l’automedica. Dopo che gli operatori della Misericordia lo hanno stabilizzato, è stato trasferito sull’elicottero Pegaso 1, che lo ha issato a bordo tramite un verricello, per ricoverarlo all’ospedale di Careggi. Andrea Nannini