Poste Italiane si rinforza. Caccia a diplomati e laureati

Poste Italiane punta a rinforzare il proprio oprganico. Portalettere, consulenti finanziari, addetti alla logistica. Sono queste le figure per le quali Poste Italiane ha aperto le selezioni. Per quanto riguarda i postini sono richiesti diploma, con votazione minima 70100, o laurea, anche triennale, con votazione minima di 102110, e patente idonea alla guida dei mezzi aziendali. Le candidature vanno inoltrate entro il 7 gennaio 2024. Gli addetti alla logistica saranno inseriti nelle sedi del Centro Nord Italia in Sda Express Courier, azienda del gruppo Poste Italiane. I requisiti sono diploma con votazione di 70100 e disponibilità a lavorare su turni. La ricerca per consulenti finanziari, attiva su tutto il territorio nazionale, si rivolge in particolare a laureati o laureandi interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Per ulteriori informazioni e per candidarsi, si rimanda al sito di Poste Italiane, alla sezione "Come candidarsi in poste".