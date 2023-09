Poste e Carrefour Express. Tanti posti: come candidarsi

Assunzioni nel gruppo Poste Italiane, che seleziona addetti alla logistica e consulenti finanziari. Per la prima figura sono richiesti diploma con votazione minima 70100, disponibilità a lavorare su turni, soprattutto notturni, collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. I candidati selezionati saranno inseriti nelle sedi del centro e del nord Italia di Sda Express Courier. A Prato, Livorno, Firenze, Arezzo, Poste Italiane ricerca anche laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione

e crescita professionale per diventare consulente finanziario. Per consultare le posizioni e per candidarsi: www.posteitaliane.ititlavora-con-noi.html.

Per supermercati Carrefour Express di Firenze si ricerca personale che sarà inserito nei punti vendita per varie mansioni: cassa, magazzino e rifornimento scaffali. E’ richiesta esperienza minima nel settore del commercio, indispensabile predisposizione al contatto con il pubblico. Orario full o part time. Inviare curriculum via Whatsapp al numero 331-3815859.