Porte girevoli al Pistoia Basket Saracca nuovo direttore generale

In casa biancorossa sono già iniziate le prime manovre per quanto riguarda quello che dovrebbe essere il nuovo assetto a livello di organizzazione societaria e non potrebbe essere altrimenti, visto l’impegno decisamente più importante che comporta la massima serie. Un tassello che dovrebbe andare a posto già nei prossimi giorni riguarda la figura del nuovo direttore generale: il nome che circola da tempo, ormai non è un mistero per nessuno, è quella di Ettore Saracca, consigliere comunale per Centristi Forza Italia, figura che ha ricoperto incarichi di vertice nella pubblica amministrazione, manager della campionessa di nuoto Giulia Gabbrielleschi nonché la persona che ha portato in LBA la multinazionale svizzera Ibsa Farmaceutici quale medical sponsor. Saracca è senza dubbio un personaggio che ha grande dimestichezza sia nel mondo manageriale che in quello sportivo a livelli alti e potrebbe rappresentare la figura adatta per ricoprire il ruolo di direttore generale del Pistoia Basket 2000. Diciamo che manca solo l’ufficialità (anche se il diretto interessato è stato visto in svariate occasioni a fianco di squadra e dirigenza, ultima delle quali i festeggiamenti a Torino, ndr), che dovrebbe arrivare a breve, entro la fine della settimana.

A proposito di ufficialità, nel frattempo la società biancorossa e il responsabile marketing Maurizio Laudicino si sono detti addio. Un comunicato che sancisce definitivamente una separazione già nota (il dirigente aveva già salutato la piazza nei giorni scorsi tramite social, ndr): "A.S. Pistoia Basket 2000 comunica – si legge sul sito web della società – che è giunto al termine naturale l’accordo in essere con il responsabile marketing Maurizio Laudicino. La società lo ringrazia per il lavoro svolto in questi quattro anni e gli augura un sincero in bocca al lupo per le future esperienze professionali".

"Sono stati quattro anni particolarmente intensi – afferma Maurizio Laudicino – nel passare dal Livorno Calcio al Pistoia Basket mai mi sarei aspettato di dover affrontare difficoltà così grandi come la pandemia ed il periodo immediatamente successivo con tutte le limitazioni imposte agli sport, specie quelli al chiuso. Ho ancora negli occhi il mio esordio nell’evento di Villa Cappugi, e poi la presentazione in piazza del Duomo, così come tanti indimenticabili momenti di quella stagione 201920. Mi rimane il grosso rimpianto di non aver potuto portare in fondo il primo campionato di A1, ed avere ancora strozzato in gola l’urlo per una salvezza che al momento dell’interruzione del campionato avevamo virtualmente raggiunto. Tuttavia, aver dato il mio contributo al club per tenere in vita il basket di alto livello mi dà grande soddisfazione così come me ne dà altrettanta il biennio successivo con la sconfitta a gara 5 in semifinale a Verona e l’ultimo in ordine cronologico appena concluso. Il Pistoia Basket è una splendida realtà cui auguro ogni fortuna per il prossimo futuro, se lo merita la città, se lo merita la dirigenza e se lo meritano soprattutto tutti i tifosi e gli splendidi ragazzi della Baraonda Biancorossa, un gruppo che rappresenta a mio modo di vedere il vero e proprio fiore all’occhiello del basket, non solo pistoiese, ma nazionale. Nel lasciare il mio incarico, giunto a naturale conclusione – conclude Laudicino –, non posso non ringraziare chi mi ha offerto questa opportunità, alle persone con cui ho collaborato in questi anni".

Maurizio Innocenti