Porte aperte per le iscrizioni: ecco il programma

È tempo di scelta delle scuole medie di Pistoia e proprio da questa settimana sono previsti open day a studenti e famiglie che potranno provare piccole esperienze scolastiche nei vari plessi. Alla media Anna Frank di via Donati appuntamento oggi per scoprire i tre nuovi indirizzi di studio: tradizionale, linguistico ed espressivo artistico. A partire dalle 16.30 sono previsti incontri con i docenti e laboratori. All’istituto comprensivo Raffaello le visite si sono svolte ieri. Lunedì 11 dicembre invece si terranno due spettacoli rispettivamente alle ore 17 e alle ore 17. 45. Il concerto sarà animato dal gruppo dei docenti e dei loro alunni dell’indirizzo musicale e gli insegnanti dei plessi dell’Infanzia e della Primaria.

L’istituto Cino prevede appuntamenti per la giornata di mercoledì 6 dicembre dalle 17 alle 19. Gli studenti saranno accompagnati in una vera e propria visita guidata del plesso. Per quanto riguarda Bottegone ancora non è stato reso noto il calendario della scuola media mentre il 12,13,14 e 16 dicembre saranno aperte le scuole primarie nella prima mattinata.

Nessuna data nota anche per il comprensivo Marconi-Frosini ma il calendario dovrebbe essere pubblicato a breve nel sito ufficiale dell’istituto comprensivo.

M.M.